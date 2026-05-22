CINÉ EUROPE UNE ENFANCE ALLEMANDE Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Léognan

CINÉ EUROPE UNE ENFANCE ALLEMANDE

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 18:10:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Dans le cadre d’une semaine communale consacrée à l’Europe, le cinéma Georges Brassens vous propose de découvrir ou redécouvrir des films européens d’hier et d’aujourd’hui , afin de célébrer cette diversité culturelle autour d’une même passion, le 7ème art.

UNE ENFANCE ALLEMANDE (VOSTF) ALLEMAGNE

Drame de Fatih Akin All 2025 1h33

Printemps 1945, sur l’île d’Amrum, au large de l’Allemagne. Dans les derniers jours de la guerre, Nanning, 12 ans, brave une mer dangereuse pour chasser les phoques, pêche de nuit et travaille à la ferme voisine pour aider sa mère à nourrir la famille. Lorsque la paix arrive enfin, de nouveaux conflits surgissent, et Nanning doit apprendre à tracer son propre chemin dans un monde bouleversé. .

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CINÉ EUROPE UNE ENFANCE ALLEMANDE

L’événement CINÉ EUROPE UNE ENFANCE ALLEMANDE Léognan a été mis à jour le 2026-05-20 par Sud Bordeaux Tourisme