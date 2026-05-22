CINÉ EUROPE SORDA Rue du 19 Mars 1962 Léognan
CINÉ EUROPE SORDA Rue du 19 Mars 1962 Léognan mardi 26 mai 2026.
Léognan
CINÉ EUROPE SORDA
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 20:30:00
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
Dans le cadre d’une semaine communale consacrée à l’Europe, le cinéma Georges Brassens vous propose de découvrir ou redécouvrir des films européens d’hier et d’aujourd’hui , afin de célébrer cette diversité culturelle autour d’une même passion, le 7ème art.
SORDA (VOSTF) ESPAGNE
Drame de Eva Libertad Garcia Esp 2026 1h40
Angela est sourde, Hector est entendant. Ils forment un couple épanoui et heureux malgré leur différence. Mais la naissance de leur premier enfant inquiète Angela saura-t-elle créer un lien avec sa fille ? Comment apprendre à devenir mère dans un monde qui oublie si souvent d’inclure ceux qui n’entendent pas ? .
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CINÉ EUROPE SORDA
L’événement CINÉ EUROPE SORDA Léognan a été mis à jour le 2026-05-20 par Sud Bordeaux Tourisme
À voir aussi à Léognan (Gironde)
- Concert by Made in Grave Bistrot des Graves Léognan 22 mai 2026
- FETE DE LA NATURE chemin des terres rousses Léognan 23 mai 2026
- Journée portes ouvertes 2026 Aérodrome de Saucats Léognan Léognan 23 mai 2026
- Ciné Europe Rue du 19 Mars 1962 Léognan 26 mai 2026
- Stage pétanque et découvertes œnologiques Domaine de Grandmaison Léognan 27 mai 2026