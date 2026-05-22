CINÉ EUROPE SORDA Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Léognan

CINÉ EUROPE SORDA

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 20:30:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Dans le cadre d’une semaine communale consacrée à l’Europe, le cinéma Georges Brassens vous propose de découvrir ou redécouvrir des films européens d’hier et d’aujourd’hui , afin de célébrer cette diversité culturelle autour d’une même passion, le 7ème art.

SORDA (VOSTF) ESPAGNE

Drame de Eva Libertad Garcia Esp 2026 1h40

Angela est sourde, Hector est entendant. Ils forment un couple épanoui et heureux malgré leur différence. Mais la naissance de leur premier enfant inquiète Angela saura-t-elle créer un lien avec sa fille ? Comment apprendre à devenir mère dans un monde qui oublie si souvent d’inclure ceux qui n’entendent pas ? .

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

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English : CINÉ EUROPE SORDA

L’événement CINÉ EUROPE SORDA Léognan a été mis à jour le 2026-05-20 par Sud Bordeaux Tourisme