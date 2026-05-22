CINÉ EUROPE VIVALDI ET MOI Rue du 19 Mars 1962 Léognan
CINÉ EUROPE VIVALDI ET MOI Rue du 19 Mars 1962 Léognan jeudi 28 mai 2026.
Léognan
CINÉ EUROPE VIVALDI ET MOI
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:45:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Dans le cadre d’une semaine communale consacrée à l’Europe, le cinéma Georges Brassens vous propose de découvrir ou redécouvrir des films européens d’hier et d’aujourd’hui , afin de célébrer cette diversité culturelle autour d’une même passion, le 7ème art.
VIVALDI ET MOI (VOSTF) ITALIE
Drame de Damiano Michieletto Fra 2026 1h51
Au début du XVIII? siècle, l’Ospedale della Pietà à Venise recueille et forme de jeunes orphelines à la musique. Dissimulées au public, souvent masquées ou derrière une grille, l’orchestre de jeunes filles se produit pour les riches mécènes de l’institution. Cécilia, 20 ans, y excelle en tant que violoniste. Jusqu’au jour où l’arrivée d’un nouveau maître de musique, Antonio Vivaldi, vient bousculer sa vie et celle de l’Ospedale. .
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr
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English : CINÉ EUROPE VIVALDI ET MOI
L’événement CINÉ EUROPE VIVALDI ET MOI Léognan a été mis à jour le 2026-05-20 par Sud Bordeaux Tourisme
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