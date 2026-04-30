Atelier des savoir-faire Les nuits d’été Marché artisanal et festif #2 Atelier des savoir-faire Ravilloles

Ravilloles

Atelier des savoir-faire Les nuits d’été Marché artisanal et festif #2

Atelier des savoir-faire 1 Grand’Rue Ravilloles Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 17:00:00

fin : 2026-08-26 22:00:00

Date(s) :

2026-08-26

L’Atelier des Savoir-Faire de Ravilloles, ouvre ses portes pour une soirée estivale placée sous le signe de la découverte et de la convivialité.

De 17h à 22h

Mercredi 26 août

– Un rendez-vous autour de l’artisanat local

Tout au long de la soirée, un marché artisanal réunit plusieurs créateurs et artisans du territoire. Bois, céramique, textile, bijoux, offrent un bel aperçu de la richesse artisanale du Haut-Jura. Echangez directement avec les artisans et découvrez des pièces uniques !

La boutique de l’Atelier, qui rassemble les créations d’un large réseau d’artisans, reste également ouverte et accessible durant toute la soirée.

– Musée et découvertes en accès libre

Les Nuits d’été sont aussi l’occasion de (re)découvrir le musée de l’Atelier des Savoir-Faire. L’exposition temporaire Coulisses en lumière ainsi que les espaces permanents sont accessibles librement tout au long de la soirée. Des démonstrations de tournage sur bois viennent également rythmer la visite et mettre en lumière ce savoir-faire emblématique du territoire.

– Animations, restauration et ambiance festive

Des espaces de jeux en bois invitent petits et grands à partager des moments ludiques. La soirée se prolonge en musique, dans une atmosphère conviviale et détendue.

Côté gourmandises, une offre de restauration sur place permet de se régaler tout au long de la soirée. Une buvette complète ce moment chaleureux à partager en toute simplicité.

Convivialité assurée !

Entrée libre et gratuite. Accès libre au marché, à la boutique, au musée et aux animations. .

Atelier des savoir-faire 1 Grand’Rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

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English : Atelier des savoir-faire Les nuits d’été Marché artisanal et festif #2

L’événement Atelier des savoir-faire Les nuits d’été Marché artisanal et festif #2 Ravilloles a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE