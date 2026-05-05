Visites théâtralisées de l’exposition « Coulisses en lumière » et de l’Atelier, L’Atelier des Savoir-faire, Ravilloles

Visites théâtralisées de l’exposition « Coulisses en lumière » et de l’Atelier Samedi 23 mai, 18h00 L’Atelier des Savoir-faire Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

À l’occasion de la Nuit des musées, l’Atelier des savoir-faire vous propose une soirée à part, simple, curieuse et pleine de découvertes.

Deux visites théâtralisées de l’exposition, à 18h et 20h30, vous invitent à plonger dans un univers rarement dévoilé : celui des artisans d’art au service du spectacle. En compagnie de vos guides Flavie et Pauline, partez à la rencontre de ces métiers fascinants qui façonnent l’imaginaire. Costumiers, accessoiristes, scénographes, perruquiers, chapeliers, maquilleurs d’effets spéciaux, verriers ou encore créateurs de décors… tous participent à la magie du théâtre, de l’opéra, du cinéma ou même de la fête foraine. À travers des pièces inédites et des démonstrations sensibles, découvrez les gestes, les matériaux et l’ingéniosité de ces savoir-faire essentiels, souvent méconnus.

Tout au long de la soirée, profitez également de l’Atelier des savoir-faire en accès libre :

• Visite du musée pour explorer les collections et les espaces d’exposition à votre rythme

• Démonstration de tournage sur bois, pour observer le geste précis de l’artisan

• Boutique 100 % artisanat, pour prolonger la découverte et repartir avec une création locale

L’Atelier des Savoir-faire 1 Grand’rue, 39170 Ravilloles Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 42 65 06 http://www.atelierdessavoirfaire.fr Cinq espaces proposent une approche moderne des savoirs-faire traditionnels et de l’artisanat haut-jurassien.

À l’occasion de la Nuit des musées, l’Atelier des savoir-faire vous propose une soirée à part, simple, curieuse et pleine de découvertes.

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