Atelier des Tourbières Les petites bêtes Tourbières de Vendoire Vendoire

Vendoire

Atelier des Tourbières Les petites bêtes

Tourbières de Vendoire Le Petit Lion Vendoire Dordogne

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 10:00:00

fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Venez apprendre, vous amusez et vous émerveiller de ce monde minuscule qui nous entoure. A partir de 6 ans

TOUS les Vendredis du 03/07/26 au 28/08/2026

Venez découvrir, apprendre, vous amuser et vous émerveiller devant le monde fascinant des insectes et autres petites bêtes qui peuplent les Tourbières de Vendoire !

Accompagnés d’un animateur, partez à la recherche des habitants de l’eau, de l’air et de la terre. Insectes aquatiques, coléoptères, papillons, libellules… apprenez à reconnaître ces étonnantes créatures et découvrez leurs secrets c’est quoi cette bestiole ? D’où viennent les libellules ? Comment vivent-elles ?

À partir de 6 ans (1 adulte accompagnateur obligatoire) Pour des soucis de responsabilités, le prestataire se réserve le droit d’annuler la réservation si les conditions ne sont pas respectées.

Tarifs 5€ enfant Paiement sur place

Heure 10h (Veuillez arriver 15 minutes avant)

Réservation obligatoire .

Tourbières de Vendoire Le Petit Lion Vendoire 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 79 56 site.tourbieres@gmail.com

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English : Atelier des Tourbières Les petites bêtes

Come and learn, have fun and marvel at the tiny world around us. Ages 6 and up

L’événement Atelier des Tourbières Les petites bêtes Vendoire a été mis à jour le 2026-06-05 par Val de Dronne