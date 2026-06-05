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Atelier des Tourbières Les petites bêtes Tourbières de Vendoire Vendoire

Atelier des Tourbières Les petites bêtes Tourbières de Vendoire Vendoire

Atelier des Tourbières Les petites bêtes Tourbières de Vendoire Vendoire vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Tourbières de Vendoire

Adresse : Le Petit Lion

Ville : 24320 Vendoire

Département : Dordogne

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 Tarif de base plein tarif

Vendoire

Atelier des Tourbières Les petites bêtes

Tourbières de Vendoire Le Petit Lion Vendoire Dordogne

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Venez apprendre, vous amusez et vous émerveiller de ce monde minuscule qui nous entoure. A partir de 6 ans
TOUS les Vendredis du 03/07/26 au 28/08/2026

Venez découvrir, apprendre, vous amuser et vous émerveiller devant le monde fascinant des insectes et autres petites bêtes qui peuplent les Tourbières de Vendoire !

Accompagnés d’un animateur, partez à la recherche des habitants de l’eau, de l’air et de la terre. Insectes aquatiques, coléoptères, papillons, libellules… apprenez à reconnaître ces étonnantes créatures et découvrez leurs secrets c’est quoi cette bestiole ? D’où viennent les libellules ? Comment vivent-elles ?

À partir de 6 ans (1 adulte accompagnateur obligatoire) Pour des soucis de responsabilités, le prestataire se réserve le droit d’annuler la réservation si les conditions ne sont pas respectées.

Tarifs 5€ enfant Paiement sur place
Heure 10h (Veuillez arriver 15 minutes avant)
Réservation obligatoire   .

Tourbières de Vendoire Le Petit Lion Vendoire 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 79 56  site.tourbieres@gmail.com

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English : Atelier des Tourbières Les petites bêtes

Come and learn, have fun and marvel at the tiny world around us. Ages 6 and up

L’événement Atelier des Tourbières Les petites bêtes Vendoire a été mis à jour le 2026-06-05 par Val de Dronne

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