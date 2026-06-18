Concert au Camping des Tourbières Vendoire
Concert au Camping des Tourbières Vendoire mardi 7 juillet 2026.
Vendoire
Concert au Camping des Tourbières
Route des Tourbières Vendoire Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Le mardi soir, musique, bonne humeur et gourmandise seront au rendez-vous tout l’été au Camping des Tourbières !
Partager de belles soirées conviviales dans une ambiance chaleureuse.
Le mardi soir, musique, bonne humeur et gourmandise seront au rendez-vous tout l’été au Camping des Tourbières !
Partager de belles soirées conviviales dans une ambiance chaleureuse.
La Programmation
– En Juillet 07/07 MobyDick 14/07 CachFire 21/07 Les Horlogers 28/07 BlueCats
– En Août 04/08 The Hebert’s 11/08 My little Combo 18/08 Nicophone 25/08 Anything Goes
Pour les repas
– 1er mardi du mois Paëlla
– 2e mardi du mois Moules-frites
– Tous les autres mardis Barbecue
Accès gratuit au concert et ouvert à tous ! .
Route des Tourbières Vendoire 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 00 74
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English : Concert au Camping des Tourbières
On Tuesday evenings, music, good cheer, and delicious treats await you all summer long at Camping des Tourbières!
Enjoy wonderful, friendly evenings in a warm and welcoming atmosphere.
L’événement Concert au Camping des Tourbières Vendoire a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne
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