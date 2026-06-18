Vendoire

Concert au Camping des Tourbières

Route des Tourbières Vendoire Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Le mardi soir, musique, bonne humeur et gourmandise seront au rendez-vous tout l’été au Camping des Tourbières !

Partager de belles soirées conviviales dans une ambiance chaleureuse.

Le mardi soir, musique, bonne humeur et gourmandise seront au rendez-vous tout l’été au Camping des Tourbières !

Partager de belles soirées conviviales dans une ambiance chaleureuse.

La Programmation

– En Juillet 07/07 MobyDick 14/07 CachFire 21/07 Les Horlogers 28/07 BlueCats

– En Août 04/08 The Hebert’s 11/08 My little Combo 18/08 Nicophone 25/08 Anything Goes

Pour les repas

– 1er mardi du mois Paëlla

– 2e mardi du mois Moules-frites

– Tous les autres mardis Barbecue

Accès gratuit au concert et ouvert à tous ! .

Route des Tourbières Vendoire 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 00 74

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English : Concert au Camping des Tourbières

On Tuesday evenings, music, good cheer, and delicious treats await you all summer long at Camping des Tourbières!

Enjoy wonderful, friendly evenings in a warm and welcoming atmosphere.

L’événement Concert au Camping des Tourbières Vendoire a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne