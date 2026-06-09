Atelier Dessin à la médiathèque salle 7-77 Olemps

Olemps

Atelier Dessin à la médiathèque

salle 7-77 69 Rue de la 7-77 Olemps Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Atelier de dessin créatif pour les enfants dès 7 ans, animé par Angélique Ruelle, pour découvrir le plaisir de dessiner dans une ambiance ludique et conviviale.

La médiathèque d’Olemps propose un atelier de dessin pour les enfants à partir de 7 ans. Animée par Angélique Ruelle, peintre et dessinatrice de l’association Verlezarts, cette activité invite les jeunes participants à découvrir différentes techniques de dessin, développer leur créativité et s’exprimer à travers la pratique artistique. Places limitées, inscription recommandée au 05.65.75.51.06 5 .

salle 7-77 69 Rue de la 7-77 Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 51 06 mediatheque@olemps.fr

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English :

Creative drawing workshop for children aged 7 and over, led by Angélique Ruelle, to discover the pleasure of drawing in a fun, friendly atmosphere.

L’événement Atelier Dessin à la médiathèque Olemps a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)