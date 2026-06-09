Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Dessin à la médiathèque salle 7-77 Olemps

Atelier Dessin à la médiathèque salle 7-77 Olemps

Atelier Dessin à la médiathèque salle 7-77 Olemps mercredi 24 juin 2026.

Lieu : salle 7-77

Adresse : 69 Rue de la 7-77

Ville : 12510 Olemps

Département : Aveyron

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Tarif : 5 Tarif enfant

Olemps

Atelier Dessin à la médiathèque

salle 7-77 69 Rue de la 7-77 Olemps Aveyron

Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-24
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

Atelier de dessin créatif pour les enfants dès 7 ans, animé par Angélique Ruelle, pour découvrir le plaisir de dessiner dans une ambiance ludique et conviviale.
La médiathèque d’Olemps propose un atelier de dessin pour les enfants à partir de 7 ans. Animée par Angélique Ruelle, peintre et dessinatrice de l’association Verlezarts, cette activité invite les jeunes participants à découvrir différentes techniques de dessin, développer leur créativité et s’exprimer à travers la pratique artistique. Places limitées, inscription recommandée au 05.65.75.51.06 5  .

salle 7-77 69 Rue de la 7-77 Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 51 06  mediatheque@olemps.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Creative drawing workshop for children aged 7 and over, led by Angélique Ruelle, to discover the pleasure of drawing in a fun, friendly atmosphere.

L’événement Atelier Dessin à la médiathèque Olemps a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Olemps (Aveyron)