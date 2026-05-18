Soirée théâtre Olemps
Soirée théâtre Olemps mardi 9 juin 2026.
Olemps
Soirée théâtre
salle 7-77 Olemps Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-09
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
Une soirée théâtre avec deux pièces au programme interprétées par 18 jeunes comédiens.
Acte 1 Va y Avoir du sport Une création originale de scènes courtes et humoristiques autour du sport ! A ne pas rater même si vous n’êtes pas sportif.
Acte 2 Le songe d’une nuit d’été ! La version courte de la célèbre pièce de William Shakespeare revisitée et modernisée. Humour, féerie, intrigue amoureuse dans une mise en scène engagée ! .
salle 7-77 Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 51 00 mairie@olemps.fr
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English :
An evening of theater with two plays performed by 18 young actors.
L’événement Soirée théâtre Olemps a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)