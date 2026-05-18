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Soirée théâtre Olemps

Soirée théâtre Olemps

Soirée théâtre Olemps mardi 9 juin 2026.

Adresse : salle 7-77

Ville : 12510 Olemps

Département : Aveyron

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Tarif : Gratuit

Olemps

Soirée théâtre

salle 7-77 Olemps Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-09
fin : 2026-06-09

Date(s) :
2026-06-09

Une soirée théâtre avec deux pièces au programme interprétées par 18 jeunes comédiens.
Acte 1 Va y Avoir du sport Une création originale de scènes courtes et humoristiques autour du sport ! A ne pas rater même si vous n’êtes pas sportif.
Acte 2 Le songe d’une nuit d’été ! La version courte de la célèbre pièce de William Shakespeare revisitée et modernisée. Humour, féerie, intrigue amoureuse dans une mise en scène engagée !   .

salle 7-77 Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 51 00  mairie@olemps.fr

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English :

An evening of theater with two plays performed by 18 young actors.

L’événement Soirée théâtre Olemps a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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