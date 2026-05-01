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Judo Olemps rencontre Inter-club Olemps

Judo Olemps rencontre Inter-club Olemps

Judo Olemps rencontre Inter-club Olemps samedi 30 mai 2026.

Adresse : 8 Place de la Fontaine

Ville : 12510 Olemps

Département : Aveyron

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Olemps

Judo Olemps rencontre Inter-club

8 Place de la Fontaine Olemps Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

L’association judo d’Olemps la rencontre Inter-club au dojo.
Un repas est proposé le soir à 19h à la salle des fêtes de Toizac pour 15 euros.   .

8 Place de la Fontaine Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 6 75 84 69 94  judo.olemps@yahoo.com

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English :

The Olemps judo association held an inter-club meeting at the dojo.

L’événement Judo Olemps rencontre Inter-club Olemps a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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