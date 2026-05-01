Olemps

Judo Olemps rencontre Inter-club

8 Place de la Fontaine Olemps Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’association judo d’Olemps la rencontre Inter-club au dojo.

Un repas est proposé le soir à 19h à la salle des fêtes de Toizac pour 15 euros. .

8 Place de la Fontaine Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 6 75 84 69 94 judo.olemps@yahoo.com

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English :

The Olemps judo association held an inter-club meeting at the dojo.

L’événement Judo Olemps rencontre Inter-club Olemps a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)