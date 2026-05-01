Judo Olemps rencontre Inter-club Olemps
Judo Olemps rencontre Inter-club Olemps samedi 30 mai 2026.
Olemps
Judo Olemps rencontre Inter-club
8 Place de la Fontaine Olemps Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’association judo d’Olemps la rencontre Inter-club au dojo.
Un repas est proposé le soir à 19h à la salle des fêtes de Toizac pour 15 euros. .
8 Place de la Fontaine Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 6 75 84 69 94 judo.olemps@yahoo.com
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English :
The Olemps judo association held an inter-club meeting at the dojo.
L’événement Judo Olemps rencontre Inter-club Olemps a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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