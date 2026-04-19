Vide Grenier de l’association Olemps Sourire Olemps
Vide Grenier de l’association Olemps Sourire Olemps dimanche 7 juin 2026.
Olemps
Vide Grenier de l’association Olemps Sourire
Salle G.GRU Olemps Aveyron
Tarif : 6 – 6 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
L’association Olemps Sourire organise son vide grenier annuel le dimanche 07 juin de 9h à 17h au profit du Téléthon.
L’association Olemps Sourire organise son vide grenier annuel à la salle Georges BRU et Halle aux Sports d’Olemps. Ouverture aux exposants à 6h.
Renseignements et inscriptions olempssourire@gmail.com
Restauration et buvette viennoiseries, saucisse/frites.
Réservé aux particuliers. .
Salle G.GRU Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 6 52 75 39 41 olempssourire@gmail.com
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English :
The Olemps Sourire association is organizing its annual garage sale on Sunday June 07 from 9am to 5pm, in aid of the Telethon.
L’événement Vide Grenier de l’association Olemps Sourire Olemps a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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