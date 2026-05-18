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Exposition à la médiathèque De la terre…à la mer Olemps

Exposition à la médiathèque De la terre…à la mer Olemps

Exposition à la médiathèque De la terre…à la mer Olemps mercredi 3 juin 2026.

Adresse : salle 7-77 médiathèque

Ville : 12510 Olemps

Département : Aveyron

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Olemps

Exposition à la médiathèque De la terre…à la mer

salle 7-77 médiathèque Olemps Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-03
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-03 2026-07-01

Venez découvrir l’exposition de l’atelier de peinture de Verlezarts intitulée De la terre…à la mer
L’exposition/ Atelier de peinture se fera en deux parties aux horaires d’ouverture de la médiathèque.   .

salle 7-77 médiathèque Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 51 00  mediatheque@olemps.fr

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English :

Come and discover the Verlezarts painting workshop exhibition entitled De la terre…à la mer

L’événement Exposition à la médiathèque De la terre…à la mer Olemps a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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