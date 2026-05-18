Olemps

Exposition à la médiathèque De la terre…à la mer

salle 7-77 médiathèque Olemps Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-03

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-03 2026-07-01

Venez découvrir l’exposition de l’atelier de peinture de Verlezarts intitulée De la terre…à la mer

L’exposition/ Atelier de peinture se fera en deux parties aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

salle 7-77 médiathèque Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 51 00 mediatheque@olemps.fr

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English :

Come and discover the Verlezarts painting workshop exhibition entitled De la terre…à la mer

L’événement Exposition à la médiathèque De la terre…à la mer Olemps a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)