Atelier dessin aquarelle botanique en duo Rue des Embruns Binic-Étables-sur-Mer
jeudi 27 août 2026 · Rue des Embruns · Binic-Étables-sur-Mer
Informations pratiques
Binic-Étables-sur-Mer
Atelier dessin aquarelle botanique en duo
Rue des Embruns Parc des Bernains, Binic Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 16:00:00
fin : 2026-08-27 18:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Sous le grand Chêne, la nature et le paysage vont se révéler. Vous allez vivre un moment de pause en pleine nature et être initié au dessin botanique. Expérience à vivre en duo, aucun prérequis en dessin, juste l’envie d’observer et de mélanger les couleurs de la nature végétale. Matériels fournis mais pas le goûter. A partir de 7 ans. Rdv sous le grand chêne des Bernains. .
Rue des Embruns Parc des Bernains, Binic Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 60 12
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English :
L’événement Atelier dessin aquarelle botanique en duo Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-24 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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