Venez découvrir la pêche à pied avec Monsieur Jean ! Binic-Étables-sur-Mer
Venez découvrir la pêche à pied avec Monsieur Jean ! Binic-Étables-sur-Mer mercredi 19 août 2026.
Binic-Étables-sur-Mer
Venez découvrir la pêche à pied avec Monsieur Jean !
Plage Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Une activité nature enrichissante et vivifiante ! Venez explorer les trésors du milieu marin lors d’une immersion unique. Accompagné par Monsieur Jean, véritable passionné du littoral, initiez-vous aux gestes d’une pêche durable et respectueuse de l’environnement. Chaque date propose une thématique différente !
Au fil de nos balades sensorielles, découvrez cet écosystème fascinant
• Observez la faune cachée sous les rochers.
• Touchez et goûtez aux saveurs iodées du bord de mer
• Apprenez par la pratique les techniques d’une pêche à pied responsable et durable
Le confort avant tout On s’occupe de l’équipement ! Partez l’esprit léger nous vous prêtons tout le matériel de pêche (outil, panier) nécessaire à votre activité.
Réservation en ligne www.monsieur-jean.fr. Plus de précision seront confiée après réservation. .
Plage Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Venez découvrir la pêche à pied avec Monsieur Jean ! Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-12 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
À voir aussi à Binic-Étables-sur-Mer (Côtes-d'Armor)
- Venez découvrir la pêche à pied avec Monsieur Jean ! Binic-Étables-sur-Mer 17 mai 2026
- La palourde d’un pas léger avec Monsieur JeanNature Binic-Étables-sur-Mer 21 mai 2026
- Visite du jardin Madame Cremel Binic-Étables-sur-Mer 23 mai 2026
- Conférence Le renouveau nationalisme de la Russie Frédèric Mallégol Cinéma le Korrigan Binic-Étables-sur-Mer 26 mai 2026
- La Traversée Festival Voyage et Jeunesse Café Librairie Le Tagarin Binic-Étables-sur-Mer 29 mai 2026