Atelier dessin avec Cédric Torne, Jardin antique mediterranéen, Balaruc-les-Bains

Atelier dessin avec Cédric Torne Samedi 6 juin, 15h00 Jardin antique mediterranéen Hérault

Gratuit. Places limitées sur réservation à partir de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition Primavera, rencontre et dessins au jardin, Cédric Torne propose un atelier de dessin, une promenade du regard dans le jardin.

Atelier de découverte autour des fondamentaux du dessin d’observation, ce moment à partager, accessible à tous les âges, invite à traduire le regard par le geste, de l’œil à la main, et à éprouver le plaisir de vivre le lieu, papier et crayon en main.

Jardin antique mediterranéen Rue du Pioch, 34540 Balaruc-les-Bains, France Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie 0467464792 https://patrimoine.agglopole.fr/jardin-antique-mediterraneen À la fois vitrine des essences méditerranéennes et musée des techniques de plantation antiques, ce jardin, situé sur 1,7 hectares face à l’étang de Thau, constitue un lieu unique sur le bassin méditerranéen. Le jardin invite petits et grands à découvrir, à travers 7 créations originales (jardins et bois thématiques), la flore méditerranéenne et ses subtils usages que nos ancêtres nous ont transmis en héritage (agriculture et horticulture, sacré et mythologie, médecine, cuisine, cosmétique…). de Béziers, A 9 sortie 33 Bassin de Thau, puis D 129 direction Sète-Balaruc, prendre avenue de la gare, près des serres municipales. Parking à proximité.

Dans le cadre de l’exposition Primavera, rencontre et dessins au jardin, Cédric Torne propose un atelier de dessin, une promenade du regard dans le jardin.

©Cedric Torne