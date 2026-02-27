Atelier dessin avec Joren Ilya à La Foye-Monjault Bibliothèque La Foye-Monjault

Atelier dessin avec Joren Ilya à La Foye-Monjault

Bibliothèque 14 Rue du Centre La Foye-Monjault Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

La bibliothèque accueille le dessinateur Joren Ilya pour un atelier dessin axé sur le manga !

Venez profiter d’une rencontre riche d’apprentissages de 15h à 17h. .

Bibliothèque 14 Rue du Centre La Foye-Monjault 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 94 92 49 bibliotheque.lfm@orange.fr

