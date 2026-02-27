Atelier dessin avec Joren Ilya à La Foye-Monjault Bibliothèque La Foye-Monjault
Atelier dessin avec Joren Ilya à La Foye-Monjault Bibliothèque La Foye-Monjault samedi 7 mars 2026.
Atelier dessin avec Joren Ilya à La Foye-Monjault
Bibliothèque 14 Rue du Centre La Foye-Monjault Deux-Sèvres
Gratuit
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
La bibliothèque accueille le dessinateur Joren Ilya pour un atelier dessin axé sur le manga !
Venez profiter d’une rencontre riche d’apprentissages de 15h à 17h. .
Bibliothèque 14 Rue du Centre La Foye-Monjault 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 94 92 49 bibliotheque.lfm@orange.fr
