Informations pratiques

Habas

Atelier dessin BD/mangas

171 Rue Centrale Habas Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:30:00

fin : 2026-09-16 16:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Un atelier pour inventer une histoire simple et efficace, apprendre les bases de dessin (personnages, expressions, émotions), une initiation à la mise en page d’une BD / manga ! Animé par Thibault Saligné

A partir de 8 ans

Gratuit, sur réservation

Un atelier pour inventer une histoire simple et efficace, apprendre les bases de dessin (personnages, expressions, émotions), une initiation à la mise en page d’une BD / manga ! Animé par Thibault Saligné

A partir de 8 ans

Gratuit, sur réservation .

171 Rue Centrale Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 24 60 mediatheque.habas@orange.fr

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English : Atelier dessin BD/mangas

A workshop to create a simple and effective story, learn the basics of drawing (characters, expressions, emotions), and get an introduction to comic book/manga layout! Led by Thibault Saligné

Ages 8 and up

Free, by reservation

L’événement Atelier dessin BD/mangas Habas a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans