Atelier dessin BD/mangas Habas
mercredi 16 septembre 2026 · Habas
Informations pratiques
Habas
Atelier dessin BD/mangas
171 Rue Centrale Habas Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-09-16 16:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Un atelier pour inventer une histoire simple et efficace, apprendre les bases de dessin (personnages, expressions, émotions), une initiation à la mise en page d’une BD / manga ! Animé par Thibault Saligné
A partir de 8 ans
Gratuit, sur réservation
Un atelier pour inventer une histoire simple et efficace, apprendre les bases de dessin (personnages, expressions, émotions), une initiation à la mise en page d’une BD / manga ! Animé par Thibault Saligné
A partir de 8 ans
Gratuit, sur réservation .
171 Rue Centrale Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 24 60 mediatheque.habas@orange.fr
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English : Atelier dessin BD/mangas
A workshop to create a simple and effective story, learn the basics of drawing (characters, expressions, emotions), and get an introduction to comic book/manga layout! Led by Thibault Saligné
Ages 8 and up
Free, by reservation
L’événement Atelier dessin BD/mangas Habas a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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