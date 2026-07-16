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AGENDA · Habas

Atelier dessin BD/mangas Habas

mercredi 16 septembre 2026 · Habas

Atelier dessin BD/mangas Habas

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
171 Rue Centrale
Ville
40290 Habas
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Habas

Atelier dessin BD/mangas

171 Rue Centrale Habas Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-09-16 16:30:00

Date(s) :
2026-09-16

Un atelier pour inventer une histoire simple et efficace, apprendre les bases de dessin (personnages, expressions, émotions), une initiation à la mise en page d’une BD / manga ! Animé par Thibault Saligné
A partir de 8 ans
Gratuit, sur réservation
Un atelier pour inventer une histoire simple et efficace, apprendre les bases de dessin (personnages, expressions, émotions), une initiation à la mise en page d’une BD / manga ! Animé par Thibault Saligné
A partir de 8 ans
Gratuit, sur réservation   .

171 Rue Centrale Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 24 60  mediatheque.habas@orange.fr

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English : Atelier dessin BD/mangas

A workshop to create a simple and effective story, learn the basics of drawing (characters, expressions, emotions), and get an introduction to comic book/manga layout! Led by Thibault Saligné
Ages 8 and up
Free, by reservation

L’événement Atelier dessin BD/mangas Habas a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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