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ATELIER DESSIN BOTANIQUE MERCREDI 26 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via

dimanche 26 juillet 2026 · Font-Romeu-Odeillo-Via

ATELIER DESSIN BOTANIQUE MERCREDI 26 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
1 Avenue Professeur Félix Trombe
Ville
66120 Font-Romeu-Odeillo-Via
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
30 30 30 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Font-Romeu-Odeillo-Via

ATELIER DESSIN BOTANIQUE MERCREDI 26 AOÛT

1 Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : 30 – 30 – 30

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Initiez-vous au dessin botanique lors d’un atelier créatif et apaisant, accessible à tous, avec tout le matériel fourni sur place.
Dès 12 ans 10 pers. max. Inscription à l’Office de Tourisme
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1 Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30 

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English :

Try your hand at botanical drawing in a creative and relaxing workshop open to everyone, with all materials provided on site.
Ages 12 and up ? Max. 10 people ? Register at the Tourist Office

L’événement ATELIER DESSIN BOTANIQUE MERCREDI 26 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-27 par OT DE FONT ROMEU

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