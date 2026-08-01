Informations pratiques

Bouziès

Atelier dessin Bouziès, au fil de l’eau

Le Bourg Bouziès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

La Direction du patrimoine de la Ville de Cahors / Grand Cahors a le plaisir de vous inviter à participer à l'atelier dessin organisé à Bouziès à destination des familles et du jeune public.

La Direction du patrimoine de la Ville de Cahors / Grand Cahors a le plaisir de vous inviter à participer à l'atelier dessin organisé à Bouziès à destination des familles et du jeune public.

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Le Bourg Bouziès 46330 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 91

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English :

The Heritage Department of the City of Cahors / Grand Cahors is pleased to invite you to %E0 participate %E0 in the drawing workshop organized %E9 in Bouzi%E8s for families and young people.

L’événement Atelier dessin Bouziès, au fil de l’eau Bouziès a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Cahors Vallée du Lot