Atelier dessin Bouziès, au fil de l’eau Bouziès
jeudi 13 août 2026 · Bouziès
Informations pratiques
Bouziès
Atelier dessin Bouziès, au fil de l’eau
Le Bourg Bouziès Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
La Direction du patrimoine de la Ville de Cahors / Grand Cahors a le plaisir de vous inviter à participer à l'atelier dessin organisé à Bouziès à destination des familles et du jeune public.
La Direction du patrimoine de la Ville de Cahors / Grand Cahors a le plaisir de vous inviter à participer à l'atelier dessin organisé à Bouziès à destination des familles et du jeune public.
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Le Bourg Bouziès 46330 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 91
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English :
The Heritage Department of the City of Cahors / Grand Cahors is pleased to invite you to %E0 participate %E0 in the drawing workshop organized %E9 in Bouzi%E8s for families and young people.
L’événement Atelier dessin Bouziès, au fil de l’eau Bouziès a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Cahors Vallée du Lot
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