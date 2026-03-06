Atelier dessin coloré avec Merveille en Soi Rendez-vous aux jardins Saint-Denis-d’Oléron

Atelier dessin coloré avec Merveille en Soi Rendez-vous aux jardins

Phare de Chassiron Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Pour cette 23e édition des Rendez-vous aux Jardins sur le thème de La Vue , venez poser votre regard… et vos couleurs ! Natacha (Merveille en Soi) animera deux ateliers de dessins libres et gratuits. Interprétez le phare : lumière, ombres, ciel…

Phare de Chassiron Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48 culture-animation@st-denis-oleron.fr

For this 23rd edition of the Rendez-vous aux Jardins on the theme of La Vue , come and put your eyes? and your colors? to the test! Natacha (Merveille en Soi) will host two free drawing workshops. Interpret the lighthouse: light, shadows, sky…

