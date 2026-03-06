Balade commentée des jardins du phare de Chassiron Rendez-vous aux jardins

Phare de Chassiron Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 11:00:00

fin : 2026-06-05 12:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Pour cette 23e édition des Rendez-vous aux jardins sur le thème de La Vue , laissez-vous surprendre, lors d’une balade commentée, par les mille regards qu’offre le jardin du phare de Chassiron.

.

Phare de Chassiron Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48 culture-animation@st-denis-oleron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Garden Rendezvous

For this 23rd edition of the Rendez-vous aux jardins on the theme of The View , take a guided stroll through the garden of the Chassiron lighthouse, and be surprised by the thousand views it offers.

L’événement Balade commentée des jardins du phare de Chassiron Rendez-vous aux jardins Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes