Tour de l’île à vélo 2026

Port de Saint-Denis Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06 15:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Explorez à vélo les richesses gastronomiques, naturelles, historiques et culturelles de l’île d’Oléron lors d’un parcours de 23 km entre océan et marais, et profitez d’un moment convivial au Moulin de La Brée-les-bains.

.

Port de Saint-Denis Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 27 79 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Island Bike Tour 2026

Explore by bike the gastronomic, natural, historical and cultural treasures of the island of Oléron along a 23 km route between the ocean and the marshes, and enjoy a friendly moment at the Moulin de La Brée-les-Bains.

L’événement Tour de l’île à vélo 2026 Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes