Atelier Dessin d’observation Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Atelier Dessin d’observation

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 17:30:00

fin : 2026-07-01 19:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Avec Lawrence William, initiez-vous au dessin d’observation ou perfectionnez votre pratique lors d’une séance de dessin sur le vif. Paysage, portrait ou nature morte choisissez votre sujet selon vos envies.

Graphite, aquarelle, gouache ou acrylique, Lawrence s’adapte à la technique que vous souhaitez explorer et vous accompagne avec des conseils personnalisés tout au long de l’atelier.

Durée 2 h • 6 participants maximum

Apportez votre matériel (crayons, pinceaux, couleurs, etc.) .

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Atelier Dessin d’observation Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS