Atelier Dessin/infographie Tremargad’Kafe, Le bourg Trémargat
samedi 1 août 2026 · Tremargad'Kafe, Le bourg · Trémargat
Informations pratiques
Trémargat
Atelier Dessin/infographie
Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 16:02:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Animé par Xhee, auteur de BD, le Tremargad Kafe propose un atelier de Dessin et Infographie,
Chaque premier samedi du mois de 16h à 17h30.
Pour tout le monde, de tous niveaux !
sans inscription
Org. La Pépie .
Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Atelier Dessin/infographie Trémargat a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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