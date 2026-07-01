Cap Loisirs du Kreiz Breizh Lieu-dit Pen Ar Hoat Trémargat
lundi 20 juillet 2026 · Lieu-dit Pen Ar Hoat · Trémargat
Informations pratiques
Trémargat
Cap Loisirs du Kreiz Breizh
Lieu-dit Pen Ar Hoat Base de loisirs du Kreiz Breizh Trémargat Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-20
Activités de pleine nature à destination des 13-17 ans
Inscriptions selon la/les journées qui plaisent à vos ados !
Information et réservation auprès de la Base de loisirs du Kreiz Breizh à Trémargat.
Org. Base de loisirs du Kreiz Breizh Communauté de Communes du Kreiz Breizh .
Lieu-dit Pen Ar Hoat Base de loisirs du Kreiz Breizh Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 65 68 56
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English :
L’événement Cap Loisirs du Kreiz Breizh Trémargat a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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