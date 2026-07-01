Cap Loisirs du Kreiz Breizh Lieu-dit Pen Ar Hoat Trémargat

Informations pratiques

Trémargat

Cap Loisirs du Kreiz Breizh

Lieu-dit Pen Ar Hoat Base de loisirs du Kreiz Breizh Trémargat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 09:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-13

Activités de pleine nature à destination des 7-15 ans (kayak, tir à l’arc, orientation, grimpe d’arbres, pêche, animations nature, multisports…), avec un thème différent toutes les semaines.

Inscriptions à la semaine, sans hébergement (de 9h30 à 16h30 et hors jour férié)

Information et réservation auprès de la Base de loisirs du Kreiz Breizh à Trémargat.

Org. Base de loisirs du Kreiz Breizh Communauté de Communes du Kreiz Breizh .

Lieu-dit Pen Ar Hoat Base de loisirs du Kreiz Breizh Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 65 68 56

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English :

L’événement Cap Loisirs du Kreiz Breizh Trémargat a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Kreiz Breizh