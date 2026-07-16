Atelier Dessin/infographie Tremargad’Kafe, Le bourg Trémargat

Informations pratiques

Trémargat

Atelier Dessin/infographie

Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 16:03:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Animé par Xhee, auteur de BD, le Tremargad Kafe propose un atelier de Dessin et Infographie,

chaque premier samedi du mois de 16h à 17h30.

Pour tout le monde, de tous niveaux !

Sans inscription

Org. La Pépie .

Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Atelier Dessin/infographie Trémargat a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh