Projection film documentaire Trobadors, un voyage occitan Tremargad Kafe Trémargat

Informations pratiques

Trémargat

Projection film documentaire Trobadors, un voyage occitan

Tremargad Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Jeudi 20 août au Tremargad Kafe Lieu Associatif projection du documentaire Trobadors, un voyage occitan, film de Sarah Benillouche, Tita Productions, 2011.

Un docu caméra à l’épaule au plus près des actrices et acteurs de la musique trad occitane d’aujourd’hui, qui a je pense le potentiel d’amener un peu de fraicheur dans nos réflexions sur nos pratiques trad ici en Bretagne. La distance culturelle a ça de saisissant qu’elle nous renvoie à nous-mêmes, faisant apparaitre les contours de ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas de notre tradition. En toile de fond les raisons politiques de unes et des autres, leurs engagements pour faire de leur travail artistique un travail ouvert sur les autres et le monde, une lutte contre le fascisme.

Un voyage occitan explore la réinvention d’un folklore par des musicien·nes fous de musiques orales. Ils et elles conjuguent la polyphonie avec la musique de transe berbère (Lo Cor de la Plana), la revue marseillaise avec le blues (Moussu T et lei Jovents), les repentistes brésiliens avec les joutes vocales (Fabulous Trobadors), le scat improvisé du jazz et le chant gascon (André Minvielle). Le film nous fait partager la vie des trobadors occitan à la manière d’un road movie, sur La Linha Imaginot entre Bordeaux et Nice.

Org. La Pépie .

Tremargad Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 51 81

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English :

L’événement Projection film documentaire Trobadors, un voyage occitan Trémargat a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de tourisme du Kreiz Breizh