Slobodan Expériment en concert Tremargad’Kafe, Le bourg Trémargat

Informations pratiques

Trémargat

Slobodan Expériment en concert

Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:06:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Concert au Tremargad’Kafe

Tuba profond, guitare marteau et batterie cheval surfent de Belgrad à San Francisco sur une vague expérimentale!

Slobodan Experiment c’est du son, du son pur fait à l’ancienne qui vous décolle les pieds du sol !

Org. La Pépie .

Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Slobodan Expériment en concert Trémargat a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh