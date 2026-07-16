Slobodan Expériment en concert Tremargad’Kafe, Le bourg Trémargat
vendredi 14 août 2026 · Tremargad'Kafe, Le bourg · Trémargat
Informations pratiques
Trémargat
Slobodan Expériment en concert
Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:06:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Concert au Tremargad’Kafe
Tuba profond, guitare marteau et batterie cheval surfent de Belgrad à San Francisco sur une vague expérimentale!
Slobodan Experiment c’est du son, du son pur fait à l’ancienne qui vous décolle les pieds du sol !
Org. La Pépie .
Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Slobodan Expériment en concert Trémargat a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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