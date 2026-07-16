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AGENDA · Trémargat

Slobodan Expériment en concert Tremargad’Kafe, Le bourg Trémargat

vendredi 14 août 2026 · Tremargad'Kafe, Le bourg · Trémargat

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
21:06:00
Lieu
Tremargad'Kafe, Le bourg
Adresse
1 Route du Lavoir
Ville
22110 Trémargat
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Trémargat

Slobodan Expériment en concert

Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:06:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Concert au Tremargad’Kafe

Tuba profond, guitare marteau et batterie cheval surfent de Belgrad à San Francisco sur une vague expérimentale!

Slobodan Experiment c’est du son, du son pur fait à l’ancienne qui vous décolle les pieds du sol !

Org. La Pépie   .

Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Slobodan Expériment en concert Trémargat a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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