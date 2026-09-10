Atelier dessin patrimonial, Médiathèque Constant MELLANO, Puget-sur-Argens

Informations pratiques

Atelier dessin patrimonial Samedi 19 septembre, 13h30 Médiathèque Constant MELLANO Var

Enfants à partir de 7 ans • nombre limité à 14 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Atelier dessin patrimonial

Ateliers animés par Caroline Denis, à partir de reproductions de photographies anciennes de Puget-sur-Argens.

à partir de 7 ans • 14 places

Atelier gratuit et accessible sur inscription auprès de la médiathèque

Médiathèque Constant MELLANO Bd Joseph Costamagna , 83480 Puget-sur-Argens Puget-sur-Argens 83480 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 45 27 31 https://www.pugetsurargens.fr/sortez-et-bougez/culture-et-evenementiel/mediatheque/joomlannuaire/fiche/23:mediatheque-constant-mellano [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 45 27 31 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-puget-sur-argens.com »}] La Médiathèque Constant MELLANO est ouverte depuis la fin de l’année 2018. Elle a été inaugurée par le Maire Paul BOUDOUBE et les membres du Conseil municipal, le 8 décembre 2018. Depuis elle accueille des dizaines de personnes chaque jour. La médiathèque reçoit aussi chaque semaine des groupes : des scolaires, les crèches, les assistantes maternelles… en plus des horaires d’ouverture au public. Hors vacances scolaires :

Lundi : fermé

Mardi / Vendredi : de 10h à 12h et de 15h30 à 18h

Mercredi de 10h à 12h et 13h30 à 18h

Jeudi de 15h30 à 18h

Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Dimanche : fermé

Pendant les vacances scolaires Zone B :

Lundi : fermé

Mardi / Vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h

Mercredi de 10h à 12h et 13h30 à 18h

Jeudi de 14h à 18h

Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Dimanche : fermé

Atelier dessin patrimonial

© Illustration : Jean Leblanc ; © commune de Puget sur Argens