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AGENDA · Criel-sur-Mer

Atelier dessin peinture Place du Général de Gaulle Criel-sur-Mer

mercredi 22 juillet 2026 · Place du Général de Gaulle · Criel-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Place du Général de Gaulle
Adresse
Mairie de Criel sur Mer
Ville
76910 Criel-sur-Mer
Département
Seine-Maritime
Tarif

Criel-sur-Mer

Atelier dessin peinture

Place du Général de Gaulle Mairie de Criel sur Mer Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-22 13:30:00
fin : 2026-08-19 15:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Atelier dessin peinture pour les enfants. Gratuit.   .

Place du Général de Gaulle Mairie de Criel sur Mer Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 6 95 80 77 74  atelierartsetloisirs@gmail.com

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English : Atelier dessin peinture

L’événement Atelier dessin peinture Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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