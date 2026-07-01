Atelier dessin peinture Place du Général de Gaulle Criel-sur-Mer
mercredi 22 juillet 2026 · Place du Général de Gaulle · Criel-sur-Mer
Informations pratiques
Criel-sur-Mer
Atelier dessin peinture
Place du Général de Gaulle Mairie de Criel sur Mer Criel-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-22 13:30:00
fin : 2026-08-19 15:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Atelier dessin peinture pour les enfants. Gratuit. .
Place du Général de Gaulle Mairie de Criel sur Mer Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 6 95 80 77 74 atelierartsetloisirs@gmail.com
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English : Atelier dessin peinture
L’événement Atelier dessin peinture Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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