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AGENDA · Criel-sur-Mer

La médiathèque numérique s’invite à la plage Plage de Criel Criel-sur-Mer

mardi 11 août 2026 · Plage de Criel · Criel-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Plage de Criel
Adresse
Cabine Lire à la Plage
Ville
76910 Criel-sur-Mer
Département
Seine-Maritime
Tarif

Criel-sur-Mer

La médiathèque numérique s’invite à la plage

Plage de Criel Cabine Lire à la Plage Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11 16:30:00

Date(s) :
2026-08-11

Venez découvrir ses ressources livres, musiques, films, presse…
Accessible partout gratuitement !   .

Plage de Criel Cabine Lire à la Plage Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 51 20 

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English : La médiathèque numérique s’invite à la plage

L’événement La médiathèque numérique s’invite à la plage Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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