Atelier Dessine ta Libouine ! Avec Amandine Alamichel Maison des Écritures La Rochelle

vendredi 17 juillet 2026 · Maison des Écritures · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Atelier Dessine ta Libouine ! Avec Amandine Alamichel

Maison des Écritures 46 Avenue Du Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-22

Atelier d’illustration

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Maison des Écritures 46 Avenue Du Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

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English :

Illustration workshop

L’événement Atelier Dessine ta Libouine ! Avec Amandine Alamichel La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-08 par Nous La Rochelle