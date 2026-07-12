Atelier Dessine ta Libouine ! Avec Amandine Alamichel Maison des Écritures La Rochelle
vendredi 17 juillet 2026 · Maison des Écritures · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Atelier Dessine ta Libouine ! Avec Amandine Alamichel
Maison des Écritures 46 Avenue Du Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-22
Atelier d’illustration
.
Maison des Écritures 46 Avenue Du Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Illustration workshop
L’événement Atelier Dessine ta Libouine ! Avec Amandine Alamichel La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-08 par Nous La Rochelle
À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)
- PEIO SERBIELLE / COCANHA SALLE BLEUE – LA COURSIVE La Rochelle 12 juillet 2026
- (FRENCH) STORIES FROM NASHVILLE/ AUGUSTA – (FRENCH) STORIES FROM NASHVILLE SALLE BLEUE – LA COURSIVE La Rochelle 12 juillet 2026
- EMILY LOIZEAU / ARTISTE CHANTIER – THEATRE VERDIERE LA COURSIVE / CCAS La Rochelle 12 juillet 2026
- RAPHAEL – Karaoké / ARTISTE CHANTIER GRAND THEATRE LA COURSIVE La Rochelle 13 juillet 2026
- SALEBARBES / ARTISTE CHANTIER THEATRE VERDIERE LA COURSIVE / CCAS La Rochelle 13 juillet 2026