Atelier Dessiner au jardin, avec Béatrice Castoriano, Jardin de l’Annonciade, 20200 BASTIA, Bastia

Atelier Dessiner au jardin, avec Béatrice Castoriano Samedi 6 juin, 09h30 Jardin de l’Annonciade, 20200 BASTIA Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Y aura-t-il des jacinthes d’eau dans le bassin de l’Annonciade ?

Par la magie de l’observation et de l’imagination, avec des ciseaux, des papiers de couleur, de la peinture, des crayons ou des tampons, créons ensemble des bouquets dessinés, dessinons ensemble, dans la nature, « des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches », comme dirait Verlaine.

Matériel fourni.

Atelier ouvert à tous (dès qu’on sait tenir un crayon !)*

Sans inscription préalable.

*Les enfants devront être obligatoirement accompagnés d’un adulte.

Jardin de l’Annonciade, 20200 BASTIA Rue du Juge Falcone Bastia 20200 Haute-Corse Corse

Y aura-t-il des jacinthes d’eau dans le bassin de l’Annonciade ?

©Béatrice Castoriano