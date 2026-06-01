Atelier: Destination FuturS, MEG, Genève
Atelier: Destination FuturS, MEG, Genève dimanche 5 juillet 2026.
Atelier: Destination FuturS Dimanche 5 juillet, 14h00 MEG
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T14:00:00+02:00 – 2026-07-05T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T14:00:00+02:00 – 2026-07-05T16:00:00+02:00
Et si nous prenions un temps ensemble pour imaginer des mondes à venir ? Cet atelier est une invitation à contaminer le futur de nos idées et nos envies.
Dans le cadre de l’exposition temporaire, nous souhaitons ouvrir des espaces de réflexion et d’action collective pour les humains, de 8 à 108 ans, accessibles à toutes et tous.
Prochaines date des ateliers dans le cadre des Dimanches du futur:
2 août
6 septembre
4 octobre
1er novembre
6 décembre
MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-meg.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=10229286930531&lang=fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/
Atelier pour imaginer ensemble des futurs possibles. Exposition temporaire. Dès 8 ans avec un-e accompagnant-e. Le dimanche 5 juillet à 14h.
© MEG
À voir aussi à Genève
- Cours de Body Wake Up en juin à la Canopée, La Canopée, Genève 1 juin 2026
- Ateliers thérapeutiques pour les personnes vivant des situations de racisme, MEG, Genève 1 juin 2026
- Atelier découverte de cosmétiques naturels spécial Été pour adultes, Espace de quartier Eaux-Vives, Genève 1 juin 2026
- Le monde fascinant des insectes, Parc Navazza-Oltramare, Genève 2 juin 2026
- Le futur, c’est quoi? : Formation pour les enseignant-e-s, MEG, Genève 2 juin 2026