Visite commentée gratuite de l’exposition Quickkopy, Autre lieu, Genève

Visite commentée gratuite de l’exposition Quickkopy Dimanche 5 juillet, 15h00 Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T16:00:00+02:00

Rejoignez l’un·e de nos médiateur·trice·s pour une visite publique dédiée à l’exposition Quickkopy Conceptualism: Bay Area Dada to Bay Area Punk. L’occasion idéale de découvrir ou d’approfondir les enjeux de cette scène artistique méconnue du grand public.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève

Profitez d’un éclairage sur l’exposition

vue d’exposition crédit : Annick Wetter