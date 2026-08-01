Informations pratiques

Saint-Goussaud

Atelier d’été relaxologie

Salle des Fêtes Saint-Goussaud Creuse

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Atelier 1, 10h 00 à 11h 00 pratique dynamique, pratique active, inspirée du yoga Vinyasa.

Permet d’atteindre un état de bien-être et de calme, comme après une activité sportive, grâce à des exercices dynamiques. Développe le système cardio-respiratoire, le renforcement musculaire et la souplesse.

Niveau débutant ou intermédiaire.

Atelier 2, 11h 15 à 12h 15 pratique douce, mouvements corporels doux et faciles, pratiques respiratoires et attentionnelles, explorations des sensations, etc. Se termine par une relaxation guidée profonde, détend et apaise, augmente et prolonge les effets obtenus lors de la pratique dynamique.

Tout niveau.

Tarif 1 atelier 15 €uros, 2 ateliers 25 €uros,

Réservation sandra.pitaval@prescription-verte.fr. .

Salle des Fêtes Saint-Goussaud 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 25 68 50 sandra.pitaval@prescription-verte.fr

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English : Atelier d’été relaxologie

L’événement Atelier d’été relaxologie Saint-Goussaud a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse