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Atelier détente créative griffonnage dessin méditatif Bar solidaire Le Ti’Boussa Avranches

mercredi 19 août 2026 · Bar solidaire Le Ti'Boussa · Avranches

Atelier détente créative griffonnage dessin méditatif Bar solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Bar solidaire Le Ti'Boussa
Adresse
3 rue de la liberté
Ville
50300 Avranches
Département
Manche
Tarif

Avranches

Atelier détente créative griffonnage dessin méditatif

Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-19 16:30:00

Date(s) :
2026-08-19

Un moment de détente et de création libre avec du griffonnage et dessin méditatif. Amenez vos feutres pointe moyenne ou double pointes (sinon fournis) ; adultes et enfants bienvenus (à partir de 8 ans).
Autres dates possibles pour groupes.   .

Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 89 53 03 98 

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English : Atelier détente créative griffonnage dessin méditatif

L’événement Atelier détente créative griffonnage dessin méditatif Avranches a été mis à jour le 2026-07-20 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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