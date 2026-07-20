Atelier détente créative griffonnage dessin méditatif Bar solidaire Le Ti’Boussa Avranches
mercredi 19 août 2026 · Bar solidaire Le Ti'Boussa · Avranches
Informations pratiques
Avranches
Atelier détente créative griffonnage dessin méditatif
Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-19 16:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Un moment de détente et de création libre avec du griffonnage et dessin méditatif. Amenez vos feutres pointe moyenne ou double pointes (sinon fournis) ; adultes et enfants bienvenus (à partir de 8 ans).
Autres dates possibles pour groupes. .
Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 89 53 03 98
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English : Atelier détente créative griffonnage dessin méditatif
L’événement Atelier détente créative griffonnage dessin méditatif Avranches a été mis à jour le 2026-07-20 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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