Stage initiation céramique Atelier céramique Avranches

Avranches

Stage initiation céramique

Atelier céramique 14 place du marché Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:00:00

fin : 2026-08-04 16:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Proposé par Iseult Fayolle.

Façonnage d’un bol en grès au colombin + décor ou figurine animale pour les enfants.

Public adultes, enfants, parents-enfants. .

Atelier céramique 14 place du marché Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 84 08 73 26 iseultfayolle@gmail.com

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English : Stage initiation céramique

L’événement Stage initiation céramique Avranches a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MSM Normandie BIT Genêts