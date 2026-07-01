Expo Cool Heurts Gil Mas Atelier Bergevin Avranches

Informations pratiques

Avranches

Expo Cool Heurts Gil Mas

Atelier Bergevin 11 rue de Geôle Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-27 10:30:00

fin : 2026-08-09 18:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Gil MAS est né à Granville. Ce peintre autodidacte, anticonformiste, est un électron libre. Il travaille sur le pouvoir évocateur de la peinture expressionniste abstraite. Il joue avec la puissance émotionnelle des couleurs qu’il manie tel un compositeur en les entrechoquant, les rythmant et les entremêlant pour créer un lien affectif entre le tableau et le spectateur. Chaque coup de pinceau s’enrichit du précédent pour mettre en valeur la matière et la couleur.

LA COULEUR, SOURCE D’ÉNERGIE.

Il a baptisé son travail Cool heurts . Il fait chanter, danser et parler les couleurs.

Il cherche à nous capter, à nous toucher, à nous faire réagir, à nous bousculer parfois, ou à nous transporter dans des mondes et des univers imaginaires, grâce à sa subtile alchimie de couleurs, de mouvements et de volumes.

Comme disait Vassily Kandinsky La couleur est une énergie qui influence directement l’âme .

Tels des goélands, laissez-vous planer dans ses univers oniriques et poétiques. .

Atelier Bergevin 11 rue de Geôle Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 68 14 77 68 mas.gilles@hotmail.fr

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English : Expo Cool Heurts Gil Mas

L’événement Expo Cool Heurts Gil Mas Avranches a été mis à jour le 2026-07-15 par OT MSM Normandie BIT Genêts