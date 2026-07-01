Les Visites du jeudi > Ebéniste d’art Simon Stéphane Ebéniste d’art Simon Stéphane Avranches

Informations pratiques

Avranches

Les Visites du jeudi > Ebéniste d’art Simon Stéphane

Ebéniste d’art Simon Stéphane 1 allée de la baie Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Chaque jeudi, venez découvrir un atelier d’ébénisterie spécialisé dans la restauration de mobilier ancien et plongez dans l’univers des savoir-faire traditionnels.

Au cours de la visite, vous découvrirez les différentes techniques utilisées pour redonner vie aux meubles d’époque

– marqueterie et placage,

– restauration de sièges,

– vernis au tampon,

– tournage sur bois,

– conservation et restauration dans le respect des méthodes anciennes.

Cette rencontre sera également l’occasion d’échanger avec un ébéniste d’art depuis plus de 35 ans, passionné par la préservation du patrimoine mobilier.

Vous pourrez également découvrir une sélection de meubles anciens et d’objets d’art proposés à la vente, restaurés avec le plus grand soin dans notre atelier. .

Ebéniste d’art Simon Stéphane 1 allée de la baie Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 99 23 14 42 stephane.simon19@free.fr

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English : Les Visites du jeudi > Ebéniste d’art Simon Stéphane

L’événement Les Visites du jeudi > Ebéniste d’art Simon Stéphane Avranches a été mis à jour le 2026-07-15 par OT MSM Normandie BIT Genêts