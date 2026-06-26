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Stage porcelaine Atelier céramique Avranches

Stage porcelaine Atelier céramique Avranches

Stage porcelaine Atelier céramique Avranches mardi 28 juillet 2026.

Lieu
Atelier céramique
Adresse
14 place du marché
Ville
50300 Avranches
Département
Manche
Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Avranches

Stage porcelaine

Atelier céramique 14 place du marché Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-28 14:00:00
fin : 2026-07-29 18:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Stage sur 2 après-midi.
Public adulte débutant accepté.
Façonnage à la plaque d’une tasse et d’un vase ou pichet + initiation technique de l’inclusion (décor porcelaine dans du grès) décor aux engobes et oxydes.   .

Atelier céramique 14 place du marché Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 84 08 73 26  iseultfayolle@gmail.com

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English : Stage porcelaine

L’événement Stage porcelaine Avranches a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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