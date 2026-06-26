Stage porcelaine Atelier céramique Avranches
Stage porcelaine Atelier céramique Avranches mardi 28 juillet 2026.
Avranches
Stage porcelaine
Atelier céramique 14 place du marché Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-28 14:00:00
fin : 2026-07-29 18:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Stage sur 2 après-midi.
Public adulte débutant accepté.
Façonnage à la plaque d’une tasse et d’un vase ou pichet + initiation technique de l’inclusion (décor porcelaine dans du grès) décor aux engobes et oxydes. .
Atelier céramique 14 place du marché Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 84 08 73 26 iseultfayolle@gmail.com
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English : Stage porcelaine
L’événement Stage porcelaine Avranches a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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