Stage porcelaine Atelier céramique Avranches

Avranches

Stage porcelaine

Atelier céramique 14 place du marché Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-28 14:00:00

fin : 2026-07-29 18:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Stage sur 2 après-midi.

Public adulte débutant accepté.

Façonnage à la plaque d’une tasse et d’un vase ou pichet + initiation technique de l’inclusion (décor porcelaine dans du grès) décor aux engobes et oxydes. .

Atelier céramique 14 place du marché Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 84 08 73 26 iseultfayolle@gmail.com

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English : Stage porcelaine

L’événement Stage porcelaine Avranches a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MSM Normandie BIT Genêts