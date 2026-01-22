Atelier détente créative griffonnage et zentangle Bar solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Atelier détente créative griffonnage et zentangle

Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:30:00

fin : 2026-02-19 16:30:00

Date(s) :

2026-02-19

Un moment de détente et de création libre avec du griffonnage et la technique du zentangle. Amenez vos feutres pointe moyenne ou double pointes (sinon fournis) ; adultes et enfants bienvenus (à partir de 8 ans). .

Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 89 53 03 98 valessi@orange.fr

