Atelier détente et relaxation Geaune
Atelier détente et relaxation Geaune mercredi 27 mai 2026.
Geaune
Atelier détente et relaxation
68 Place de L Hôtel de ville Geaune Landes
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 19:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Liliana vous propose cet atelier détente et relaxation, une parenthèse de douceur pour se reconnecter à soi à travers le pouvoir des sons et l’énergie des 4 éléments de la nature. Un moment de bien-être, de lâcher-prise et d’harmonisation dans une ambiance bienveillante et apaisante.
Liliana vous propose cet atelier détente et relaxation, une parenthèse de douceur pour se reconnecter à soi à travers le pouvoir des sons et l’énergie des 4 éléments de la nature. Un moment de bien-être, de lâcher-prise et d’harmonisation dans une ambiance bienveillante et apaisante. .
68 Place de L Hôtel de ville Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 90 62 35
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English : Atelier détente et relaxation
Liliana offers you this relaxing workshop, a gentle interlude to reconnect with yourself through the power of sound and the energy of nature’s 4 elements. A moment of well-being, letting go and harmonizing in a soothing, caring atmosphere.
L’événement Atelier détente et relaxation Geaune a été mis à jour le 2026-05-11 par Landes Chalosse
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