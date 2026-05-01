Geaune

Atelier détente et relaxation

68 Place de L Hôtel de ville Geaune Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 19:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Liliana vous propose cet atelier détente et relaxation, une parenthèse de douceur pour se reconnecter à soi à travers le pouvoir des sons et l’énergie des 4 éléments de la nature. Un moment de bien-être, de lâcher-prise et d’harmonisation dans une ambiance bienveillante et apaisante.

Liliana vous propose cet atelier détente et relaxation, une parenthèse de douceur pour se reconnecter à soi à travers le pouvoir des sons et l’énergie des 4 éléments de la nature. Un moment de bien-être, de lâcher-prise et d’harmonisation dans une ambiance bienveillante et apaisante. .

68 Place de L Hôtel de ville Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 90 62 35

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English : Atelier détente et relaxation

Liliana offers you this relaxing workshop, a gentle interlude to reconnect with yourself through the power of sound and the energy of nature’s 4 elements. A moment of well-being, letting go and harmonizing in a soothing, caring atmosphere.

L’événement Atelier détente et relaxation Geaune a été mis à jour le 2026-05-11 par Landes Chalosse