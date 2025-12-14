Marché traditionnel place de l’Hôtel de Ville Geaune
Marché traditionnel place de l’Hôtel de Ville Geaune jeudi 21 mai 2026.
Marché traditionnel
place de l’Hôtel de Ville Dans la bastide Geaune Landes
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-21
2026-05-21
Charmant petit marché de village sur la place de la bastide. Les commerçants fromager, maraîcher, vendeur de vêtements et horticulteur en saison… vous y accueillent chaleureusement.
English : Marché traditionnel
Charming little village market on the place de la bastide. The shopkeepers: cheese maker, market gardener, clothes seller and horticulturist in season… welcome you warmly.
