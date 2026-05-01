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Nocturne vigneronne Saveurs d’Espagne Cave des Vignerons de Tursan Geaune

Nocturne vigneronne Saveurs d’Espagne Cave des Vignerons de Tursan Geaune

Nocturne vigneronne Saveurs d’Espagne Cave des Vignerons de Tursan Geaune jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Cave des Vignerons de Tursan

Adresse : 30 Rue Saint-Jean

Ville : 40320 Geaune

Département : Landes

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif

Geaune

Nocturne vigneronne Saveurs d’Espagne

Cave des Vignerons de Tursan 30 Rue Saint-Jean Geaune Landes

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:00:00
fin : 2026-05-28 22:30:00

Date(s) :
2026-05-28

Dégustation des vins de la Cave
Paëlla maison JJ Darzacq service à partir de 19h
Cocktail de bienvenue offert
Offres spéciales sur les vins
places limitées Inscription jusqu’au 23 mai 2026

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer
Dégustation des vins de la Cave
Paëlla maison JJ Darzacq service à partir de 19h
Cocktail de bienvenue offert
Offres spéciales sur les vins
places limitées Inscription jusqu’au 23 mai 2026

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.   .

Cave des Vignerons de Tursan 30 Rue Saint-Jean Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 51 25  reservation@tursan.fr

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English : Nocturne vigneronne Saveurs d’Espagne

Tasting of Cave wines
Paëlla homemade by JJ Darzacq service from 7pm
Complimentary welcome cocktail
Special offers on wines
places limited Registration until May 23, 2026

Alcohol abuse is dangerous for your health. Drink up

L’événement Nocturne vigneronne Saveurs d’Espagne Geaune a été mis à jour le 2026-05-15 par Landes Chalosse

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