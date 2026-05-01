Nocturne vigneronne Saveurs d’Espagne Cave des Vignerons de Tursan Geaune
Nocturne vigneronne Saveurs d’Espagne Cave des Vignerons de Tursan Geaune jeudi 28 mai 2026.
Geaune
Nocturne vigneronne Saveurs d’Espagne
Cave des Vignerons de Tursan 30 Rue Saint-Jean Geaune Landes
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:00:00
fin : 2026-05-28 22:30:00
Date(s) :
2026-05-28
Dégustation des vins de la Cave
Paëlla maison JJ Darzacq service à partir de 19h
Cocktail de bienvenue offert
Offres spéciales sur les vins
places limitées Inscription jusqu’au 23 mai 2026
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer
Dégustation des vins de la Cave
Paëlla maison JJ Darzacq service à partir de 19h
Cocktail de bienvenue offert
Offres spéciales sur les vins
places limitées Inscription jusqu’au 23 mai 2026
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. .
Cave des Vignerons de Tursan 30 Rue Saint-Jean Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 51 25 reservation@tursan.fr
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English : Nocturne vigneronne Saveurs d’Espagne
Tasting of Cave wines
Paëlla homemade by JJ Darzacq service from 7pm
Complimentary welcome cocktail
Special offers on wines
places limited Registration until May 23, 2026
Alcohol abuse is dangerous for your health. Drink up
L’événement Nocturne vigneronne Saveurs d’Espagne Geaune a été mis à jour le 2026-05-15 par Landes Chalosse
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