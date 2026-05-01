Nocturne vigneronne Saveurs d’Espagne Cave des Vignerons de Tursan Geaune

Geaune

Nocturne vigneronne Saveurs d’Espagne

Cave des Vignerons de Tursan 30 Rue Saint-Jean Geaune Landes

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-05-28 22:30:00

Date(s) :

2026-05-28

Dégustation des vins de la Cave

Paëlla maison JJ Darzacq service à partir de 19h

Cocktail de bienvenue offert

Offres spéciales sur les vins

places limitées Inscription jusqu’au 23 mai 2026

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer

Dégustation des vins de la Cave

Paëlla maison JJ Darzacq service à partir de 19h

Cocktail de bienvenue offert

Offres spéciales sur les vins

places limitées Inscription jusqu’au 23 mai 2026

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. .

Cave des Vignerons de Tursan 30 Rue Saint-Jean Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 51 25 reservation@tursan.fr

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English : Nocturne vigneronne Saveurs d’Espagne

Tasting of Cave wines

Paëlla homemade by JJ Darzacq service from 7pm

Complimentary welcome cocktail

Special offers on wines

places limited Registration until May 23, 2026

Alcohol abuse is dangerous for your health. Drink up

L’événement Nocturne vigneronne Saveurs d’Espagne Geaune a été mis à jour le 2026-05-15 par Landes Chalosse