Atelier d’éveil, Périscolaire, Dieuze

Atelier d’éveil Jeudi 23 avril, 09h00 Périscolaire Moselle
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T09:00:00+02:00 – 2026-04-23T11:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T09:00:00+02:00 – 2026-04-23T11:00:00+02:00
Venez partager un temps avec vos enfants et ceux que vous accueillez autour de comptines et d’animation thématique.
Au programme: atelier de transvasement de saison et découverte sensorielle de l’argile et autres textures.
Périscolaire 183 Rue Edmond About – Dieuze Dieuze 57260 Moselle Grand Est
Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le).