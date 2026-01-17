Atelier d’éveil, Périscolaire, Dieuze

Atelier d’éveil Jeudi 23 avril, 09h00 Périscolaire Moselle

Sur inscription

Début : 2026-04-23T09:00:00+02:00 – 2026-04-23T11:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T09:00:00+02:00 – 2026-04-23T11:00:00+02:00

Venez partager un temps avec vos enfants et ceux que vous accueillez autour de comptines et d’animation thématique.

Au programme: atelier de transvasement de saison et découverte sensorielle de l’argile et autres textures.

Périscolaire 183 Rue Edmond About – Dieuze Dieuze 57260 Moselle Grand Est rpe@cc-saulnois.fr 06.26.74.03.71

Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le).