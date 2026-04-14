Lieu d’Accueil Enfants-Parents, MJC de Dieuze, Dieuze
Lieu d’Accueil Enfants-Parents, MJC de Dieuze, Dieuze mercredi 22 avril 2026.
Lieu d’Accueil Enfants-Parents Mercredi 22 avril, 09h00 MJC de Dieuze Moselle
Gratuit, sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T09:00:00+02:00 – 2026-04-22T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-22T09:00:00+02:00 – 2026-04-22T11:30:00+02:00
Un espace convivial pour :
✨ Jouer, découvrir et rigoler avec vos enfants
✨ Partager des moments complices
✨ Rencontrer d’autres parents
☕ Pendant que les enfants s’amusent, les parents peuvent échanger dans une ambiance chaleureuse.
On vous attend avec le sourire !
Contact : Nadège – 06.56.78.79.11
MJC de Dieuze Impasse Jean Laurain – Dieuze Dieuze 57260 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.56.78.79.11 »}]
Espace de jeu libre et gratuit pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte familier jeu libre gratuit
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