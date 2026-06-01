Atelier d’éveil pour la rentrée, Salle des fêtes, Riche
Atelier d’éveil pour la rentrée, Salle des fêtes, Riche jeudi 27 août 2026.
Atelier d’éveil pour la rentrée Jeudi 27 août, 09h00 Salle des fêtes Moselle
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T09:00:00+02:00 – 2026-08-27T11:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T09:00:00+02:00 – 2026-08-27T11:00:00+02:00
Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le).
Au programme: Petite animation de r »éation pour préparer doucement la rentrée de septembre.
Salle des fêtes 1 rue Donzenac – Riche Riche 57340 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]
Venez partager un temps avec vos enfants et ceux que vous accueillez autour de comptines et d’animation sur le thème de la rentrée.
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