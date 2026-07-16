Parcours de motricité: Viens bouger, courir et sauter !, Salle des fêtes, Riche
mardi 10 novembre 2026 · Salle des fêtes · Riche
Informations pratiques
Parcours de motricité: Viens bouger, courir et sauter ! Mardi 10 novembre, 09h00 Salle des fêtes Moselle
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-10T09:00:00+01:00 – 2026-11-10T11:00:00+01:00
Fin : 2026-11-10T09:00:00+01:00 – 2026-11-10T11:00:00+01:00
Un espace cocooning et sécurisé est réservé aux plus petits avec des jeux sensoriels, hochets, livres, afin qu’ils profitent de l’espace de jeux en toute sécurité !
Salle des fêtes 1 rue Donzenac – Riche Riche 57340 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]
Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur parent ou de leur assistant maternel. Programme: danser, sauter, grimper, piscine à balles, dalles sensorielles…
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